Аршавин погасил задолженность по алиментам
Бывший нападающий сборной России и "Зенита" Андрей Аршавин рассчитался с долгами по алиментам.
"Задолженность он погасил", - приводят слова адвоката бывшей жены Аршавина Александр Добровинский в интервью российские СМИ.
Ранее сообщалось, что долги экс-форварда по алиментам превысили миллион рублей. Из-за задолженности приставы запретили Аршавину выезжать за границу.
В данный момент 38-летний Аршавин работает в детской академии "Зенита".
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|М
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|Зенит Санкт-Петербург
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|2
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|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
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|Оренбург
|30
|43
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|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
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|20