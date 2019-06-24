Аршавин погасил задолженность по алиментам



Бывший нападающий сборной России и "Зенита" Андрей Аршавин рассчитался с долгами по алиментам.

"Задолженность он погасил", - приводят слова адвоката бывшей жены Аршавина Александр Добровинский в интервью российские СМИ.

Ранее сообщалось, что долги экс-форварда по алиментам превысили миллион рублей. Из-за задолженности приставы запретили Аршавину выезжать за границу.

В данный момент 38-летний Аршавин работает в детской академии "Зенита".

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