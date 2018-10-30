Аршавин получил двухматчевую дисквалификацию в чемпионате Казахстана

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Аршавин получил двухматчевую дисквалификацию в чемпионате Казахстана

Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин получил двухматчевую дисквалификацию в чемпионате Казахстана.

37-летний россиянин наказан за неспортивное поведение в недавнем поединке с "Иртышом". Тогда он наступил на лежащего соперника, за что получил прямую красную карточку.

Таким образом, экс-игрок "Зенита" пропустит матчи с "Актобе" и "Кызыл-Жаром".

В этом сезоне Аршавин сыграл за "Кайрат" 34 матча и забил 9 голов. | http://soccernews.ru

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2 Кайрат 22 46
3 Иртыш 22 41
4 Окжетпес 22 37
5 Ордабасы 22 33
6 Актобе 22 28
7 Тобол 22 28
8 Атырау 22 28
9 Жетысу 22 23
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