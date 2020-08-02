Аршавин получил новую должность в "Зените"

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин занял новый пост в "Зените".

Как сообщает сайт клуба, он назначен директором департамента по развитию молодежного футбола по спортивным вопросам.

Напомним, что ранее Аршавин возглавлял команду "Зенита" 2004 года рождения и был советником генерального директора по молодежному футболу.

За "Зенит" Аршавин выступал с 1999 по 2008 год, а также с 2012 по 2015 год. Карьеру футболиста он завершил в 2018 году.

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