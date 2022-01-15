Аршавин получил новую должность в "Зените"
Фото сайт "Зенита"
Генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев сообщил, что Андрей Аршавин стал его заместителем по спортивному развитию.
Ранее бывший футболист занимал пост директора департамента по развитию молодёжного футбола "сине-бело-голубых".
"Функционал Андрея Аршавина на должности директора департамента по развитию молодёжного футбола был достаточно широким. Учитывая интенсивное развитие молодёжного футбола и значимость этого направления для "Зенита", совет директоров принял решение поднять должность Аршавина в статусе.
На посту заместителя генерального директора по спортивному развитию он по-прежнему будет заниматься повышением эффективности работы вертикали молодёжного и детско-юношеского футбола и доведением воспитанников академии до основной команды. Что касается должности спортивного директора, статус по ней не поменялся. До конца сезона в клубе такая должность не предполагается", - сказал Медведев.
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