Аршавин получил новую должность в "Зените"

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Генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев сообщил, что Андрей Аршавин стал его заместителем по спортивному развитию.

Ранее бывший футболист занимал пост директора департамента по развитию молодёжного футбола "сине-бело-голубых".

"Функционал Андрея Аршавина на должности директора департамента по развитию молодёжного футбола был достаточно широким. Учитывая интенсивное развитие молодёжного футбола и значимость этого направления для "Зенита", совет директоров принял решение поднять должность Аршавина в статусе.

На посту заместителя генерального директора по спортивному развитию он по-прежнему будет заниматься повышением эффективности работы вертикали молодёжного и детско-юношеского футбола и доведением воспитанников академии до основной команды. Что касается должности спортивного директора, статус по ней не поменялся. До конца сезона в клубе такая должность не предполагается", - сказал Медведев.

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