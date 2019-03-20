Аршавин получил тренерскую должность в структуре "Зенита"

Бывший игрок "Зенита" Андрей Аршавин вернулся в клуб на тренерскую должность.

Как сообщает официальный сайт питерского клуба, Аршавин возглавит команду 2004 года рождения. Помогать Аршавину будет Дмитрий Поляков.

Напомним, что ранее Аршавин закончил тренерские курсы и получил лицензии категории C и D.

С 9 по 19 апреля команду Аршавина ожидает первенство России, которое пройдет в Крымске. Молодежной команде "Зенита" будут противостоять "Чертаново", "СКА Хабаровск" и "Тюмень".

Аршавин качестве футболиста выступал за "Зенит" с 2000 по 2008 и 2013 по 2015 год.

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