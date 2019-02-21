Аршавин получил тренерскую лицензию
Известный экс-форвард "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин в ближайшее время может начать тренерскую деятельность.
Сообщается, что Аршавин получил тренерскую лицензию категории С, которая позволит ему работать с детско-юношескими командами.
Отмечается, что вместе с Аршавиным экзамен также сдал Владимир Быстров.
Аршавинг повесил бутсы на гвоздь в 2018 году. За свою карьеру он успел поиграть за "Зенит", "Арсенал", "Кубань" и "Кайрат".
Читайте также: На легенду "Зенита" написали заявление в ФСБ. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
ЦСКА не смог договориться о трансфере Лукаса Сантоса
-
"Арсенал" выбил БАТЭ, "Шахтер" вылетел от "Айнтрахта", "Наполи" пробился в следующий раунд
-
История о том, как ломаются прогнозы: "Зенит" обыграл "Фенербахче" и прошел в 1/8 финала Лиги Европы
-
Три топ-клуба сразятся за "нового Неймара"
-
"Байер" и "Краснодар" назвали стартовые составы матч
-
"Наполи" определил три главные трансферные цели на лето
-
Аршавин получил тренерскую лицензию
-
Основной игрок "Спартака" восстановился от травмы
-
Стали известны условия контракта, которые "Интер" предлагает Ракитичу
-
Дортмундская "Боруссия" намерена укрепить полузащиту игроком "Жироны"
-
"Челси" нацелился на перспективного игрока "Ромы"
-
Клоппа оштрафовали за обсуждение судейства
-
"Локомотив" разгромил соперника в товарищеском матче
-
ЦСКА предложит Дзагоеву новый контракт
-
Турнир прогнозов ЛЧ: итоги 7-го тура
-
"Ростов" объявил о переходе игрока "Зенита"
-
Ракицкий, Барриос и Азмун сыграют в стартовом составе "Зенита" в матче с "Фенербахче"
-
Коке оценил поведение Роналду после матча "Атлетико" - "Ювентус"
-
Клопп ярко оценил работу Сульшера в "Манчестер Юнайтед"
-
Экс-звезда "Реала" и "Локомотива" объявил о завершении карьеры
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10