Известный экс-форвард "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин в ближайшее время может начать тренерскую деятельность.

Сообщается, что Аршавин получил тренерскую лицензию категории С, которая позволит ему работать с детско-юношескими командами.

Отмечается, что вместе с Аршавиным экзамен также сдал Владимир Быстров.

Аршавинг повесил бутсы на гвоздь в 2018 году. За свою карьеру он успел поиграть за "Зенит", "Арсенал", "Кубань" и "Кайрат".

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