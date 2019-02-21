Аршавин получил тренерскую лицензию

Теги андрей аршавин

Аршавин получил тренерскую лицензию

Известный экс-форвард "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин в ближайшее время может начать тренерскую деятельность.

Сообщается, что Аршавин получил тренерскую лицензию категории С, которая позволит ему работать с детско-юношескими командами.

Отмечается, что вместе с Аршавиным экзамен также сдал Владимир Быстров.

Аршавинг повесил бутсы на гвоздь в 2018 году. За свою карьеру он успел поиграть за "Зенит", "Арсенал", "Кубань" и "Кайрат".

Читайте также: На легенду "Зенита" написали заявление в ФСБ. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Арсенал" выбил БАТЭ, "Шахтер" вылетел от "Айнтрахта", "Наполи" пробился в следующий раунд

"Арсенал" выбил БАТЭ, "Шахтер" вылетел от "Айнтрахта", "Наполи" пробился в следующий раунд

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов