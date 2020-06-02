Аршавин получит один из руководящих постов в спортивном департаменте "Зенита"

Экс-игрок "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин займет один из руководящих постов в спортивном департаменте клуба из Санкт-Петербурга, утверждает "РБ-Спорт".

По данным издания, 39-летний игрок будет заниматься резервной командой сине-бело-голубых. Кроме того, он будет участвовать в работе трансферного комитета "Зенита".

Аршавин выступал за "Зенит" с 2000 по 2008 год, в 2012 году, а также с 2013 по 2015 год. Всего он провёл за клуб 352 матча во всех турнирах, в которых забил 74 гола и отдал 99 результативных передач.

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