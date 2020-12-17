Аршавин порассуждал о будущем Кокорина в "Спартаке"

Легенда питерского "Зенита" Андрей Аршавин поделился мыслями о перспективах форварда Александра Кокорина в "Спартаке".

"На данный момент Саша не приносит той пользы, для которой его брали. Лично для меня это тоже сожаление. Я люблю его как футболиста. На месте Газизова тоже взял бы его, но пока Саша не является главной скрипкой у москвичей. Почему не идёт у него в "Спартаке"? Во-первых, травмы, потому что 2-3 травмы за полгода - это много. Плюс хорошо выглядят Понсе и Ларссон. А когда Саша здоров, его чаще используют под нападающими, а это не его позиция. И конечно, когда ты только выходишь играть и опять получаешь травму, это не добавляет физических кондиций. Схему менять под него? Не имеет смысла сейчас, потому что другие игроки являются первыми скрипками.

Кокорин в Италии? Может быть, для него это лучший вариант. Уехать из нашей страны, поиграть в другой атмосфере. Там он будет просто Саша Кокорин, а здесь к нему очень много внимания, в том числе нефутбольного", - считает Аршавин.

Кокорин в текущем сезоне забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 10 матчах за "Спартак". Летом нападающий заключил с "красно-белыми" контракт по схеме "3+1".

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