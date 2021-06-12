Аршавин порассуждал о карьере Кокорина

Фото инстаграм Андрея Аршавина

Известный в прошлом российский футболист Андрей Аршавин поделился мыслями о форварде "Фиорентины" Александре Кокорине.

"Саша очень большого таланта. Обидно за него - не понимаю, почему так случилось, что он не раскрылся. Может, из-за головы - но у нас всё из-за головы. Талант у Кокорина был огромный", - сказал Аршавин.

30-летний Кокорин перешёл в "Фиорентину" в январе из "Спартака" за 4,5 миллиона евро. С тех пор он принял участие только в 4 матчах, пропустив большинство игр из-за травм.

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