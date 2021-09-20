Аршавин порассуждал о кризисе "Спартака"
Фото инстаграм Андрея Аршавина
Легенда "Зенита" Андрей Аршавин считает, что возможная победа "Спартака" в сегодняшнем дерби с ЦСКА не поможет "красно-белым" преодолеть кризис.
"Даже если "Спартак" победит, это будет вспышка. "Спартак", как мне кажется, в глобальном кризисе. Думаю, никто сейчас не представляет, как из этого кризиса выходить", - сказал Аршавин.
"Спартак" в текущем сезоне одержал всего 3 победы в 10 матчах при 1 ничьей и 6 поражениях.
Столичное дерби состоится на "ВЭБ Арене". Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
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