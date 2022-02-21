Аршавин порассуждал о перспективах "Зенита" пройти "Бетис" в Лиге Европы.

Фото инстаграм Андрея Аршавина

Легенда питерского "Зенита" Андрей Аршавин поделился ожиданиями от ответного стыкового матча плей-офф Лиги Европы против "Бетиса".

В первой игре на "Газпром Арене" команда Сергея Семака потерпела поражение со счётом 2:3.

"Будет очень тяжело. Скорее всего, "Зениту" придётся обороняться. На мой взгляд, шансы невелики", - сказал Аршавин.

"Бетис" примет "Зенит" в четверг, 24 февраля, в 23:00 по московскому времени.

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