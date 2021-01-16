Аршавин порассуждал о ситуации с коронавирусом в "Зените"

Легенда "Зенита" Андрей Аршавин поделился мыслями о ситуации в питерской команде, которая осталась на первом сборе без вратаря Андрея Лунева и форварда Артема Дзюбы.

Напомним, что оба футболиста заболели коронавирусом и не полетели с одноклубниками в Объединённые Арабские Эмираты.

"У Семака в "Зените" будет как обычно. На сбор летят молодые футболисты, надеюсь, они себя проявят. Работа на сборах очень важна, "Зенит" будет настроен не упустить всё то, что было набрано в первом отрезке чемпионата. Дзюбы и Лунева нет с командой, но это ничего, у обоих коронавирус. Честно, я бы собрал всю команду до отпуска, чтобы все заболели, как ветрянкой у детей, и после этого уже потом спокойно начинал бы чемпионат", - сказал Аршавин.

"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ по итогам 19 туров, опережая ЦСКА и "Спартак" на 4 и 6 очков соответственно.

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