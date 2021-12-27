Аршавин порассуждал о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ

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Легенда питерского "Зенита" Андрей Аршавин считает, что в России невозможно сразу отменить лимит на легионеров.

"Несмотря на то, что я возглавляю академию, всё равно считаю, что в команде должна быть здоровая конкуренция. Я за естественный отбор и, конечно же, отмену лимита. Но, понимая сложившуюся в нашей стране ситуацию, вижу, что в один момент это сделать невозможно. Думаю, постепенное смягчение лимита поможет сдвинуться в нужном направлении", - сказал Аршавин.

С сезона 2020/21 в РПЛ действует лимит по схеме "8 иностранцев + 17 россиян". При этом ограничения касаются только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

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