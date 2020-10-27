Аршавин: "После слов Федуна судьи стали лояльнее к "Спартаку". Другие клубы тоже так хотят"
Легенда питерского "Зенита" Андрей Аршавин высказался о ситуации с судейством в РПЛ, раскритиковав при этом владельца "Спартака" Леонида Федуна.
"Может, для "Спартака" это хорошо, но для лиги плохо. Когда Федун говорит, что за такое судейство я беру и снимаюсь с чемпионата. Во-первых, все понимали, что этого не произойдёт. А, во-вторых, судьи начали более лояльно к "Спартаку" относиться, другие команды теперь так же хотят действовать. В Испании говорят: недовольны всегда только проигравшие", - сказал Аршавин.
Федун пригрозил снятием "Спартака" с чемпионата после 1-го тура РПЛ, когда "Сочи" отобрал очки у "красно-белых" благодаря ошибочно назначенному пенальти в концовке матча.
По итогам 12 туров москвичи лидируют в Премьер-лиге с 27 очками в активе. На два балла от первого места отстаёт ЦСКА, на три - "Зенит".
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