Аршавин посоветовал сборной России кандидатуру нового тренера
Фото инстаграм Андрея Аршавина
Известный в прошлом российский футболист Андрей Аршавин назвал специалиста, который мог бы заменить Станислава Черчесова на посту главного тренера национальной сборной.
"Наверняка амбиции Карпина выше [чем работа в "Ростове"]. Со сборной он смог бы их реализовать. Поэтому он будет тянуть эту сборную за уши и за ноги как только может, чтобы достичь результата. По Слуцкому. Он уже был в сборной. В "Рубине" только год назад начался проект. Семак три года становится чемпионом. Думаю, "Зенит" его тоже не отпустит. Бердыев? Всё равно Карпин лучше. А Бердыев может вернуться в "Ростов", почему нет", - сказал Аршавин.
Напомним, что россияне провально выступили на Евро-2020, заняв последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.
Главный тренер сборной Станислав Черчесов накануне получил поддержку от РФС и продолжит работать с национальной командой.
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