Аршавин посоветовал сборной России кандидатуру нового тренера

Теги андрей аршавинроссиястанислав черчесоввалерий карпин

Аршавин посоветовал сборной России кандидатуру нового тренера

Фото инстаграм Андрея Аршавина

Известный в прошлом российский футболист Андрей Аршавин назвал специалиста, который мог бы заменить Станислава Черчесова на посту главного тренера национальной сборной.

"Наверняка амбиции Карпина выше [чем работа в "Ростове"]. Со сборной он смог бы их реализовать. Поэтому он будет тянуть эту сборную за уши и за ноги как только может, чтобы достичь результата. По Слуцкому. Он уже был в сборной. В "Рубине" только год назад начался проект. Семак три года становится чемпионом. Думаю, "Зенит" его тоже не отпустит. Бердыев? Всё равно Карпин лучше. А Бердыев может вернуться в "Ростов", почему нет", - сказал Аршавин.

Напомним, что россияне провально выступили на Евро-2020, заняв последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

Главный тренер сборной Станислав Черчесов накануне получил поддержку от РФС и продолжит работать с национальной командой.

Не пропустите: Каррера высказался о возможности возглавить сборную России. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ готовит для Мбаппе астрономический контракт

ПСЖ готовит для Мбаппе астрономический контракт

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов