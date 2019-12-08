Аршавин посоветовал "Спартаку" задуматься о выживании в РПЛ

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Аршавин посоветовал "Спартаку" задуматься о выживании в РПЛ
Бывший нападающий "Зенит" и сборной России Андрей Аршавин заявил, что "Спартаку" нужно скорее думать о выживании в Премьер-лиге, чем о попадании в еврокубки.

"На месте "Спартака" я бы сейчас думал о том, как бы обеспечить себе место не в переходных играх, чем зацепиться за Европу. Пока так. Если по очкам посмотреть, то они в трех баллах от этих позиций", - сказал Аршавин в эфире телеканала "Матч Премьер".

После 19 туров "Спартак" занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 22 очка. От зоны переходных матчей команду отделяет три очка, от зоны вылета - четыре.

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