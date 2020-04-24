Аршавин посоветовал "Зениту" вернуть Кокорина
Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин высказался об интересе "Наполи" к форварду сине-бело-голубых Сердару Азмуну.
"Если "Наполи" предложит 35 миллионов евро за Азмуна, это будет хорошая продажа. Рецепт "Зениту" - возвращать Кокорина и продавать Азмуна за 35 млн. "Наполи" - классная команда, уровень Азмуна соответствует этой команде и европейскому футболу. На мой взгляд Кокорин не слабее Азмуна", - сказал Аршавин в эфире "Все на футбол".
Напомним, что сейчас Кокорин выступает на правах аренды за "Сочи". Его соглашение с "Зенитом" истекает грядущим летом.
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|Команда
|М
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|22
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|2
|Локомотив Москва
|22
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|3
|Краснодар
|22
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|4
|Ростов
|22
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|5
|ЦСКА Москва
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|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
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|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20