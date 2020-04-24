Аршавин посоветовал "Зениту" вернуть Кокорина

Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин высказался об интересе "Наполи" к форварду сине-бело-голубых Сердару Азмуну.

"Если "Наполи" предложит 35 миллионов евро за Азмуна, это будет хорошая продажа. Рецепт "Зениту" - возвращать Кокорина и продавать Азмуна за 35 млн. "Наполи" - классная команда, уровень Азмуна соответствует этой команде и европейскому футболу. На мой взгляд Кокорин не слабее Азмуна", - сказал Аршавин в эфире "Все на футбол".

Напомним, что сейчас Кокорин выступает на правах аренды за "Сочи". Его соглашение с "Зенитом" истекает грядущим летом.

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