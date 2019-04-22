Аршавин поставил Семака на один уровень с Нагельсманом, Моуринью и Виллаш-Боашем
Легенда питерского "Зенита" Андрей Аршавин порассуждал о тренерском уровне Сергея Семака, который в текущем сезоне возглавляет "сине-бело-голубых".
"Семак - специалист нормально уровня. Я не пойму, а в Германии, когда 30-летние работают, то ничего. И вы же восхищаетесь Нагельсманом, ещё кем-то, Моуринью, который тоже начал рано, Боашу вы тут ковровую дорожку расстилали. А чем Семак отличается от них? Ничем", - сказал Аршавин.
По итогам 24 туров "Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая ближайшего преследователя на 8 очков.
Таким образом, 43-летний Семак близок к тому, чтобы добыть для Санкт-Петербурга первый с 2015 года титул чемпиона России.
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|24
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|Оренбург
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