Аршавин поучаствовал в благотворительной акции "Зенита"

Питерский "Зенит" в рамках благотворительной акции организовал бесплатную доставку продуктов для болельщиков старше 65 лет и маломобильных групп населения.

Курьером от клуба стал бывший полузащитник Андрей Аршавин. Как указала пресс-служба, легенде "сине-бело-голубых" перед сменой измерили температуру, выдали маску, перчатки и средства дезинфекции.

Сегодня мы вместе с Яндекс.Лавкой запустили бесплатную доставку продуктов для болельщиков старше 65 лет и маломобильных групп населения.



Нашего курьера зовут Андрей, перед сменой ему измерили температуру, выдали маску, перчатки и средства дезинфекции. #ВместеПобедим pic.twitter.com/SPZX6I1o0W — ФК «Зенит» (@zenit_spb) April 10, 2020

Сам Аршавин выложил пару кадров с акции в своём инстаграме.

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