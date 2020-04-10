Аршавин поучаствовал в благотворительной акции "Зенита"

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Аршавин поучаствовал в благотворительной акции "Зенита"

Питерский "Зенит" в рамках благотворительной акции организовал бесплатную доставку продуктов для болельщиков старше 65 лет и маломобильных групп населения.

Курьером от клуба стал бывший полузащитник Андрей Аршавин. Как указала пресс-служба, легенде "сине-бело-голубых" перед сменой измерили температуру, выдали маску, перчатки и средства дезинфекции.

Сам Аршавин выложил пару кадров с акции в своём инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Free delivery!!!

Публикация от Andrey Arshavin (@andrey.arshavin10)

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