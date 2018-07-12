Аршавин поучаствовал в победе "Кайрата" в матче Лиги Европы

Теги кайрат

Аршавин поучаствовал в победе "Кайрата" в матче Лиги Европы

Казахстанский "Кайрат" в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы разгромил "Энгордань" из Андорры.

"Энгордань" - "Кайрат" - 0:3 (0:2)

Голы: Вагнер, 5 - 0:1, Исламхан, 25 (с пенальти) - 0:2, Эппель, 90 - 0:3.

Российский нападающий "Кайрата" Андрей Аршавин провел на поле все 90 минут.

Ответный матч состоится в Алма-Ате 19 июля.

Не пропустите: Российский хавбек вывел свой клуб в первый раунд отбора Лиги Европы. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 12 июля

Главные новости дня: 12 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов