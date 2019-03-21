Аршавин предположил, как будет играть сборная России в матче с Бельгией
Легенда российского футбола Андрей Аршавин предположил, как будет играть национальная сборная в матче квалификации Евро-2020 против Бельгии.
"По составу у бельгийцев примерно те же игроки, что были на Чемпионате Мира. Возможно, за исключением двух-трёх футболистов. Думаю, уровень сборной Бельгии остаётся очень высоким. Скорее всего, наша команда будет играть от обороны и ждать своего шанса в контратаках", - сказал Аршавин.
Напомним, что матч Бельгия - Россия состоится сегодня в Брюсселе. Начало игры - в 22:45 по московскому времени.
Не пропустите: Бельгия - Россия: анонс и прогноз первого матча нашей сборной в квалификации к Евро-2020. | http://soccernews.ru
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