Аршавин предположил, как будет играть сборная России в матче с Бельгией

Легенда российского футбола Андрей Аршавин предположил, как будет играть национальная сборная в матче квалификации Евро-2020 против Бельгии.

"По составу у бельгийцев примерно те же игроки, что были на Чемпионате Мира. Возможно, за исключением двух-трёх футболистов. Думаю, уровень сборной Бельгии остаётся очень высоким. Скорее всего, наша команда будет играть от обороны и ждать своего шанса в контратаках", - сказал Аршавин.

Напомним, что матч Бельгия - Россия состоится сегодня в Брюсселе. Начало игры - в 22:45 по московскому времени.

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