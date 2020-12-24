Аршавин предположил, сколько еще лет российские клубы не смогут выиграть Лигу Европы

Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин сделал прогноз касательно выступлений российских клубов в еврокубках.

"Кубок УЕФА выигрывали только "Зенит" и ЦСКА. Такого не будет еще 50 лет после этого. Российские клубы будут максимум претендовать на Лигу Конференций", - заявил Аршавин.

Напомним, что ЦСКА выиграл Кубок УЕФА в сезоне 2004/05, а "Зенит" - в сезоне 2007/08.

В текущем сезоне из четырех российских клубов только один ("Краснодар" добыл путевку в евровесну.

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