Аршавин презентовал кубок Лиги Европы УЕФА
Сегодня, 20 апреля, в Москве, в ТЦ "Авиапарк" состоялась презентация трофея Лиги Европы УЕФА. В мероприятии принял участие экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин.
"Я здесь по приглашению компании KIA Motors. Хочу представить этот кубок, который я поднимал 11 лет назад. Это был один из лучших дней моей карьеры", - сказал Аршавин.
Болельщики смогут сфотографироваться с клубом 20 и 21 апреля. Также в воскресенье будут присутствовать посол финального матча турнира Вели Гасымов и игрок "Крыльев Советов" Александр Самедов.
Шава! pic.twitter.com/xqVzdSd56T— Alina Matinian (@aamatinyan) 20 апреля 2019 г.
10 мая кубок отправится в Париж.
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|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
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|Локомотив Москва
|23
|42
|3
|Краснодар
|23
|42
|4
|ЦСКА Москва
|23
|40
|5
|Спартак Москва
|23
|36
|6
|Ростов
|23
|35
|7
|Арсенал Тула
|24
|35
|8
|Ахмат
|24
|33
|9
|Оренбург
|23
|32
|10
|Рубин
|23
|30
|11
|Крылья Советов
|23
|27
|12
|Урал
|23
|27
|13
|Динамо Москва
|23
|25
|14
|Уфа
|24
|21
|15
|Анжи
|24
|19
|16
|Енисей Красноярск
|23
|13