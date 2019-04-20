Аршавин презентовал кубок Лиги Европы УЕФА

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Аршавин презентовал кубок Лиги Европы УЕФА

Сегодня, 20 апреля, в Москве, в ТЦ "Авиапарк" состоялась презентация трофея Лиги Европы УЕФА. В мероприятии принял участие экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин.

"Я здесь по приглашению компании KIA Motors. Хочу представить этот кубок, который я поднимал 11 лет назад. Это был один из лучших дней моей карьеры", - сказал Аршавин.

Болельщики смогут сфотографироваться с клубом 20 и 21 апреля. Также в воскресенье будут присутствовать посол финального матча турнира Вели Гасымов и игрок "Крыльев Советов" Александр Самедов.

10 мая кубок отправится в Париж.

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