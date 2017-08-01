Аршавин призвал болельщиков прийти на матч "Зенит" - "Спартак" заблаговременно

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Аршавин призвал болельщиков прийти на матч "Зенит" - "Спартак" заблаговременноБывший форвард питерского "Зенита" Андрей Аршавин, ныне выступающий за казахстанский "Кайрат", призвал болельщиков "сине-бело-голубых" прийти на матч против московского "Спартака", который состоится в ближайшее воскресенье, заблаговременно.

"В это воскресенье нужно прийти пораньше на матч со "Спартаком" и проводить нашего русского бомбардира Саню Кержакова", - сказано 36-летним нападающим в видеообращении, которое было обнародовано официальным твиттером питерцев.

Напомним, Бубнов назвал "Спартак" более сыгранной командой, чем "Зенит". | soccernews.ru

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