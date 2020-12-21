Аршавин прокомментировал будущее Тедеско в "Спартаке"

Легенда российского футбола Андрей Аршавин рассказал, что, по его мнению, нужно делать "Спартаку" с главным тренером Доменико Тедеско после его отказа продлевать контракт с клубом.

"Логично на месте "Спартака" договориться с Тедеско и заменить тренера. Тем более сейчас зимняя пауза, а она достаточно долгая. Единственное, надо посмотреть, есть ли на рынке кандидатура, которая подходит клубу", - заявил Аршавин.

Тедеско работает в "Спартаке" с октября 2019 года. Действующее соглашение между сторонами истекает по окончании нынешнего сезона.

В текущем розыгрыше РПЛ "красно-белые" набрали 35 очков в 19 турах и занимают третье место в турнирной таблице.

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