Аршавин прокомментировал дисквалификацию Тедеско

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Аршавин прокомментировал дисквалификацию Тедеско

Экс-игрок "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин рассказал, что думает о дисквалификации главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско.

Напомним, наставника "красно-белых" дисквалифицировали на три матча и оштрафовали на 500 тысяч рублей за нарушения в матче 27-го тура РПЛ с "Локомотивом" (1:1).

"Главная новость для "Спартака" - что дисквалификация не распространяется на кубковый матч с "Зенитом". Думаю, это самая реальная возможность попасть в еврокубки. Для "Спартака" это самый важный матч на этом отрезке.

Все мы люди, все мы делаем какие-то ошибки. Если человек позвонил и извинился, можно было бы скостить и на меньшее число игр. Я вообще не сторонник того, чтобы тренеров удаляли", - сказал Аршавин в эфире "Матч ТВ".

Матч полуфинала Кубка России "Зенит" - "Спартак" состоится 19 июля.

А еще: Арбитр Федотов: "Тедеско должны были закрыть на шесть, а то и на все двенадцать матчей!"| http://soccernews.ru
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