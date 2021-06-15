Аршавин прокомментировал игру Берга против Испании

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Экс-футболист "Зенита" и лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин с иронией отозвался о матче группового этапа Евро-2020 Испания – Швеция (0:0).

"Шведы в этом матче делали то, что они хотели. Могли забить. Если бы любимый друг Вовкин не был деревом, он бы замкнул пас.

Несмотря на то, что у многих сводило ноги, а Люстиг получил травму, шведы, в принципе, достаточно уверенно отоборонялись против фаворита и завоевали очко", – сказал Аршавин в эфире телепередачи "Все на матч".

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