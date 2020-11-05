Аршавин прокомментировал информацию о конфликте Дзюбы и Семака
Директор департамента "Зенита" по развитию молодежного футбола по спортивным вопросам Андрей Аршавин поделился мнением о возможном конфликте между главным тренером команды Сергеем Семаком и нападающим Артемом Дзюбой.
"Я не знаю, существует он или нет. У меня информации о конфликте нет. Поэтому и комментировать нечего. Так что если Константин Генич об этом говорит, пусть он и говорит", - приводит слова Аршавина Sport24.
В нынешнем сезоне 32-летний Дзюба провел за "Зенит" 15 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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