Аршавин прокомментировал конфуз с повторной жеребьевкой Лиги чемпионов
Фото: инстаграм Андрея Аршавина/Автор неизвестен
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментировал повторное участие в жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Наслаждаюсь второй жеребьевкой. Надеюсь, это последняя на сегодня", – написал Аршавин в инстаграме.
Напомним, что УЕФА вынужден был повторно провести жеребьевку, так как результаты первой были аннулированы из-за ошибок программного обеспечения.
40-летний Аршавин участвовал в мероприятии в качестве амбассадора финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022, который пройдет в Санкт-Петербурге.
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