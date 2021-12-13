Аршавин прокомментировал конфуз с повторной жеребьевкой Лиги чемпионов

Фото: инстаграм Андрея Аршавина/Автор неизвестен

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментировал повторное участие в жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Наслаждаюсь второй жеребьевкой. Надеюсь, это последняя на сегодня", – написал Аршавин в инстаграме.

Напомним, что УЕФА вынужден был повторно провести жеребьевку, так как результаты первой были аннулированы из-за ошибок программного обеспечения.

40-летний Аршавин участвовал в мероприятии в качестве амбассадора финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022, который пройдет в Санкт-Петербурге.

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