Аршавин прокомментировал перепалку Уткина и Соловьёва

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Аршавин прокомментировал перепалку Уткина и Соловьёва

Легенда российского футбола Андрей Аршавин поделился мнением о конфликте между телеведущим Владимиром Соловьёвым и видеоблогером Василием Уткиным.

"Конечно, видел их битву. Я скорее на Васиной стороне. На мой взгляд, оба талантливых, умных человека, просто в данной ситуации Соловьёв хоть и в сильной позиции глобально находится, но в баттле с Уткиным он в проигрышной позиции, на мой взгляд. А то, что это два талантливых, остроумных и образованных человека, мне кажется, не обсуждается", - цитирует Аршавина "Р-Спорт".

Напомним, что Уткин и Соловьёв конфликтуют последние несколько дней, обмениваясь оскорблениями в твиттере и личных блогах.

В среду утром Уткин вызвал Соловьёва на баттл, однако тот отказался, сославшись на то, что не является рэпером.

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