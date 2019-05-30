Аршавин прокомментировал первый трофей Сарри
Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин в эфире телеканала "Матч ТВ" рассказал, что думает о победе "Челси" и его главного тренера Маурицио Сарри в Лиге Европы.
Ранее стало известно, что "Челси" разгромил "Арсенал" (4:1) и выиграл Лигу Европы.
"Теперь никто не будет называть Сарри неудачником. С другой стороны, он всего лишь обыграл тренеришку", - сказал Аршавин.
Напомним, "тренеришкой" Эмери назвал Артём Дзюба во времена их совместного пребывания в "Спартаке".
А еще: "Челси" взял Лигу Европы. Лучшие фотографии | http://soccernews.ru
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Хаддерсфилд Таун
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