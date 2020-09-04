Аршавин прокомментировал победу сборной России над Сербией

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Аршавин прокомментировал победу сборной России над Сербией

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин подвёл итоги матча 1-го тура группового этапа Лиги Наций против Сербии.

Напомним, что россияне победили со счётом 3:1 благодаря дублю Артёма Дзюбы и голу Вячеслава Караваева.

"Не должна быть разница в счёте такой, как это в итоге получилось. Сербы играли в футбол, а наши играли на результат. Понравилось, что наши были эффективны, пользовались возможностями. Я бы выделил Джикию, Дзюбу и супергол Караваева. У сербов вижу два слабых звена: вратарь и центральный нападающий.

Дзюба на опыте может где-то не побежать, сохранить силы. Как и сказал, наши были эффективнее. От штрафной до штрафной сербы были даже посильнее, а вот у ворот лучше были наши", - сказал Аршавин.

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