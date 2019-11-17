Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин прокомментировал поражение сборной России от Бельгии (1:4) в рамках отбора Евро-2020.

"Высочайший уровень каждого футболиста сборной Бельгии, хорошая техника владения мячом, он у них вообще не отлетает.

В конструкции Мартинеса каждый игрок грамотно выполняет свою роль, поэтому такая разница между сборной России и бельгийцами", - сказал Аршавин.

После 9 туров отбора Россия занимает 2 место в турнирной таблице группы I, набрав 21 балл. 19 ноября национальная команды сыграет с Сан-Марино.

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