Аршавин прокомментировал поражение "Зенита" от "РБ Лейпциг"
Легенда питерского "Зенита" Андрей Аршавин порассуждал о поражении бывшей команды от "РБ Лейпциг" в матче третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов.
"Лейпциг" тоже сильная команда. У них состав в два раза дороже, чем даже у нашего самого богатого клуба. Плюс они играли дома, им нельзя было проигрывать. Они всё кинули на этот матч, вот и выиграли. Семак попытался сыграть смелее, но острее не совсем получилось. Для "Зенита" это была типичная выездная игра", - сказал Аршавин.
Напомним, что "сине-бело-голубые" по итогам первого тайма вели в счёте, однако после перерыва "быки" ответили двумя голами и одержали итоговую победу.
Набрав три очка в очной игре, "РБ Лейпциг" обошёл "Зенит" и возглавил группу ЛЧ.
Матч четвёртого тура группового этапа между этими командами запланирован на 5 ноября.
Не пропустите: Тренер "РБ Лейпциг" прокомментировал победу над "Зенитом". | http://soccernews.ru
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