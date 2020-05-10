Аршавин прокомментировал прогулку Кержакова по Петербургу

Теги зенит санкт-петербургалександр кержаковандрей аршавин

Аршавин прокомментировал прогулку Кержакова по Петербургу

Экс-нападающий "Зенита" Александр Кержаков в инстаграме опубликовал новый пост, на который сразу ответил экс-игрок петербуржцев Андрей Аршавин.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Питер прекрасен всегда #санктпетербург

Публикация от Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11)

"Питер прекрасен всегда", - подписал фото Кержаков.

"Дуй домой!" - ответил ему Аршавин.

"Это архив", - написал Кержаков.

Напомним, розыгрыш РПЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. Всем людям необходимо самоизолироваться.

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