Аршавин прокомментировал прогулку Кержакова по Петербургу

Экс-нападающий "Зенита" Александр Кержаков в инстаграме опубликовал новый пост, на который сразу ответил экс-игрок петербуржцев Андрей Аршавин.

"Питер прекрасен всегда", - подписал фото Кержаков.

"Дуй домой!" - ответил ему Аршавин.

"Это архив", - написал Кержаков.

Напомним, розыгрыш РПЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. Всем людям необходимо самоизолироваться.

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