Аршавин прокомментировал результаты жеребьевки квалификации ЧМ-2022 для сборной России

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин порассуждал о шансах национальной команды отобраться на ЧМ-2022.

Напомним, что россияне сыграют в квалификации мундиаля с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.

"В любом случае хорватские команды, хоть иногда и дарят нам шанс хорошо выступить на Евро, сильные, обученные ребята. У них всегда много сильных, талантливых футболистов. Тот же Влашич - это сильная фигура в европейском футболе. Модрич, думаю, будет ещё играть отбор. Есть тот же Ребич.

Хорватия будет фаворитом в нашей группе. Все матчи будут ожесточёнными. У нашей команды есть шанс. Рабочая группа, жребий нормальный. Мы знаем, что в Словении играть тяжело. Неприятная команда. Словакию давно не видел, трудно описать её. Шансы есть", - сказал Аршавин.

Прямую путёвку на мировое первенство получает только сборная, занявшая первое место в отборочной группе. Со второй строчки можно попасть в стыковые матчи.

Не пропустите: Губерниев высказался о шансах России в отборе к ЧМ-2022. | http://soccernews.ru