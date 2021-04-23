Аршавин прокомментировал ситуацию с вакцинацией в России
Фото сайт "Зенита"
Известный в прошлом российский футболист Андрей Аршавин высказался об эпидемиологической ситуации в стране.
"Если вы посмотрите на ритм жизни в Москве и Санкт-Петербурге, по большому счёту не найдёте никаких отличий от того, что было до пандемии COVID-19. Мне кажется, в России жизнь постепенно возвращается в нормальное русло. Отчасти это связано с вакцинацией. Чем больше людей сделает прививку, тем меньше простора для распространения останется у коронавируса. Это ещё одно преимущество нашей страны и нашего города в борьбе за право провести дополнительные игры Евро-2020", - сказал Аршавин.
Напомним, что Санкт-Петербург точно примет четыре матча Евро-2020. Также, вероятно, в город на Неве перенесут две или три игры из Дублина.
По последним данным, в России сделали одну прививку от коронавируса более 10,5 миллиона человек, полный курс вакцинации прошли 6,3 миллиона.
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