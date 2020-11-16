Аршавин прокомментировал удаление Семенова в матче Лиги наций с командой Турции
Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин высказался по поводу удаления защитника Андрея Семенова в матче Лиги наций с командой Турции.
Отметим, Семенов был удален на 24-й минуте первого тайма в игре с Турцией (2:3).
"Если бы был VAR, то это был бы штрафной в сторону ворот сборной Турции. Можно было ограничиться желтой карточкой. В целом же Семенову не хватает скорости, мы это видим и в чемпионате России, этим отчасти вызвано то, что он проиграл позицию. Тосун хватал Андрея за футболку, это было ключевым в эпизоде. У нападающего не было отрыва перед защитником, чтобы так категорично показывать красную карточку. Сыграл бы лучше в этом эпизоде Дивеев? Не знаю, не знаю", - цитирует Аршавина matchtv.ru.
18-го ноября сборная России встретится с Сербией в заключительном матче Лиги наций.
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