Аршавин прокомментировал уход Газизова из "Уфы" в "Спартак"

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Аршавин прокомментировал уход Газизова из "Уфы" в "Спартак"

Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин высказался по поводу того, что генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов занял руководящую должность в "Спартаке".

"Выбор Газизова логичен. Он проделал хорошую работу в "Уфе", пользуется авторитетом в агентских кругах. Результат клуба нормальный, независимо от тренера и игроков, для тех задач, которые ставятся. Это позитивный момент, что человек переходит на ранг выше лишь за свои заслуги, а не потому, что у него в "Спартаке" брат, сват и так далее. Работа в "Уфе" отличается от "Спартака". Там он решал все. Ему не нужно было никого спрашивать. В "Спартаке" так не прокатит. Важно будет понять, какие условия работы будут оговорены в разговоре с Федуном. У Газизова будет другой режим работы, потому что у красно-белых совсем другой уровень давление", - цитирует Аршавина "Матч ТВ".

51-летний Газизов ранее занимал аналогичный пост в "Уфе". При нем башкирский клуб занимал шестое место в Российской Премьер-Лиге, а также доходил до полуфинала Кубка России.

Не пропустите: Федун объяснил свое решение назначить Газизова на пост генерального директора "Спартака". | http://soccernews.ru
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"Уфа" официально объявила об уходе Газизова в "Спартак"

"Уфа" официально объявила об уходе Газизова в "Спартак"

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