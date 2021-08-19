Аршавин прокомментировал уход Крапухина из "Зенита"

Фото: сайт "Зенита"

Директор департамента развития молодeжного футбола по спортивным вопросам "Зенита" Андрей Аршавин поделился подробностями ухода форварда Станислава Крапухина.

"Понимали, что на данный момент Стас вряд ли сможет закрепиться в основном составе, а держать футболиста на скамейке и не давать прогрессировать не было никакого смысла. "Зенит-2" он перерос и по возрасту, и по своим данным, и по мастерству. Мы понимали, что Крапухин будет интересен многим клубам, даже весной были предложения по нему, однако на тот момент Станислав принял решение от них отказаться.

Конечно, клуб и академия получат денежную компенсацию за переход футболиста в "Ригу". Этих средств точно хватит, чтобы отбить те деньги, которые были вложены в развитие игрока - наша экономическая и спортивная модели показали свою эффективность. Если футболист по каким-то причинам не попадает в команды РПЛ, мы находим для него и для клуба выгодные варианты, чтобы он мог продолжать своe развитие.

Последний сезон прошел для Станислава очень хорошо. От любительского контракта в "Звезде" Станислав под руководством Владислава Радимова дорос до звания лучшего бомбардира ПФЛ. Разумеется, во всей этой истории есть доля случая: у "Зенита-2" были проблемы в линии атаки, а в товарищеских играх с нашими командами Крапухин очень ярко себя проявил. Мне кажется, он и молодeжке, и второй команде забил по два гола.

Мы решили обратиться к его кандидатуре, знали, что он и в молодeжной команде себя проявлял, поэтому рассчитывали на его помощь. Наверное, до конца не представляли себе, что всe сложится настолько удачно. Стас хорошо себя зарекомендовал даже в основном составе, на сборах и в официальных играх.

Думаю, что у него всe должно получиться, по своим навыкам он точно соответствует латвийскому чемпионату. Мы желаем ему удачи, будем продолжать пристально следить за его выступлениями. Ни в коем случае не исключаем возможного возвращения Станислава уже в основной состав", - приводит слова Аршавина "Чемпионат".

Читайте также: "Зенит" расстался с воспитанником клуба. | http://soccernews.ru