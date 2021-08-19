Аршавин прокомментировал уход Крапухина из "Зенита"
Фото: сайт "Зенита"
Директор департамента развития молодeжного футбола по спортивным вопросам "Зенита" Андрей Аршавин поделился подробностями ухода форварда Станислава Крапухина.
"Понимали, что на данный момент Стас вряд ли сможет закрепиться в основном составе, а держать футболиста на скамейке и не давать прогрессировать не было никакого смысла. "Зенит-2" он перерос и по возрасту, и по своим данным, и по мастерству. Мы понимали, что Крапухин будет интересен многим клубам, даже весной были предложения по нему, однако на тот момент Станислав принял решение от них отказаться.
Конечно, клуб и академия получат денежную компенсацию за переход футболиста в "Ригу". Этих средств точно хватит, чтобы отбить те деньги, которые были вложены в развитие игрока - наша экономическая и спортивная модели показали свою эффективность. Если футболист по каким-то причинам не попадает в команды РПЛ, мы находим для него и для клуба выгодные варианты, чтобы он мог продолжать своe развитие.
Последний сезон прошел для Станислава очень хорошо. От любительского контракта в "Звезде" Станислав под руководством Владислава Радимова дорос до звания лучшего бомбардира ПФЛ. Разумеется, во всей этой истории есть доля случая: у "Зенита-2" были проблемы в линии атаки, а в товарищеских играх с нашими командами Крапухин очень ярко себя проявил. Мне кажется, он и молодeжке, и второй команде забил по два гола.
Мы решили обратиться к его кандидатуре, знали, что он и в молодeжной команде себя проявлял, поэтому рассчитывали на его помощь. Наверное, до конца не представляли себе, что всe сложится настолько удачно. Стас хорошо себя зарекомендовал даже в основном составе, на сборах и в официальных играх.
Думаю, что у него всe должно получиться, по своим навыкам он точно соответствует латвийскому чемпионату. Мы желаем ему удачи, будем продолжать пристально следить за его выступлениями. Ни в коем случае не исключаем возможного возвращения Станислава уже в основной состав", - приводит слова Аршавина "Чемпионат".
Читайте также: "Зенит" расстался с воспитанником клуба. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Салах может стать самым высокооплачиваемым футболистом в истории "Ливерпуля"
-
УЕФА назвал трех претендентов на награду лучшему игроку года
-
УЕФА назвал трех претендентов на награду лучшему тренеру сезона
-
Стало известно, кто примет окончательное решение о будущем Мбаппе
-
Клубный магазин "Реала" ограбили
Лента новостей
-
Неймар и Паредес также не помогут ПСЖ в матче с "Брестом"
-
"Спартак" назвал "Торино" стоимость Жиго
-
Аршавин прокомментировал уход Крапухина из "Зенита"
-
Гол Шомуродова принес "Роме" победу над "Трабзонспором" в матче раунда плей-офф Лиги конференций
-
ЭСК РФС оценил эпизод с незасчитанным голом "Краснодара" в ворота "Зенита"
-
"Лион" объявил о подписании защитника "Челси" Эмерсона
-
1
Месси пропустит матч с "Брестом"
-
Стало известно, сколько зрителей сможет посетить матч сборной России против Хорватии
-
Салах может стать самым высокооплачиваемым футболистом в истории "Ливерпуля"
-
1
Месси и Роналду второй раз кряду не попали в топ-3 лучших футболистов сезона по версии УЕФА
-
Бензема завтра продлит контракт с "Реалом"
-
Брейтуэйт определился со своим будущим
-
Промес вернулся к индивидуальным тренировкам
-
Газизов высказался о своей работе в "Спартаке"
-
"Лидс" продлил контракт с основным нападающим
-
"Манчестер Юнайтед" может поднять зарплату Погба в полтора раза
-
"Атлетико" подписал голкипера "Монако"
-
1
Эрнесто Вальверде неоднозначно высказался о своих отношениях с Месси
-
"Барселона" может подписать одного из лидеров "Хетафе"
-
"Локомотив" может подписать французского таланта из "Кана"