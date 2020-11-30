Аршавин прокомментировал зачисление своего сына в школу "Спартака"
Легенда "Зенита" Андрей Аршавин объяснил, как его младший сын Арсений оказался в футбольной школе московского "Спартака".
"У меня насчёт этого предубеждений нет. Начнём разваливать "Спартак" с низов. Мне кажется, на этот трансфер им надо больше обратить внимания, чем на назначение Попова", - сказал Аршавин.
Арсений живёт с матерью - экс-женой полузащитника телеведущей Юлией Барановской.
Аршавин выступал за "Зенит" с 2000 по 2008 год, в 2012 году, а также с 2013 по 2015 год. Всего он провёл 352 матча, забил 74 гола и сделал 99 ассистов.
Не пропустите: Аршавин высказался о положении Газизова в "Спартаке". | http://soccernews.ru
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