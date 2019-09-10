Аршавин раскритиковал игроков "Арсенала" за реакцию при виде Федерера

Бывший нападающий лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин рассказал, что его неприятно удивила реакция партнеров по команде, когда в раздевалку команды зашел швейцарский теннисист Роджер Федерер.

"Когда Федерер сюда зашел, они все тут как с низкого старта сорвались его обнимать и селфи делать. Как дети себя вели. Как будто бога увидели. Надо себя уважать. Они сами в "Арсенале" играют. Меня немножко это удивило. Фотографировался ли я с ним? Нет", - приводят слова Аршавина российские СМИ.

Аршавин выступал за "Арсенала" с 2009 по 2013 годы. Всего в составе английского клуба он провел 145 матчей во всех турнирах, в которых забил 31 гол и отдал 46 результативных передач.

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