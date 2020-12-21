Аршавин раскрыл трансферные планы "Зенита"
Директор департамента по развитию молодёжного футбола "Зенита" Андрей Аршавин рассказал о планах питерского клуба по усилению состава.
"По-моему, три трансфера рассматриваются. Честно, не знаю, на какие именно позиции. Для чемпионата России команда очень хорошо укомплектована. Даже не могу представить, для ротации на каких позициях рассматриваются", - сказал Аршавин.
Напомним, что летом и осенью "сине-бело-голубые" потратили на трансферы 32,7 миллиона евро, подписав Деяна Ловрена, Вендела и Дмитрия Чистякова.
По итогам 19 туров "Зенит" лидирует в РПЛ, опережая ЦСКА на 4 очка и "Спартак" на 6 очков.
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