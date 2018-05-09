Аршавин рассказал, чем Венгер отличается от других тренеров

Форвард казахстанского "Кайрата" Андрей Аршавин рассказал, чем главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер отличается от других специалистов.

"Красавчик ли Венгер? Он - уже старый. Это интеллигентный, образованный, воспитанный тренер. Больше философ, теоретик. Вот такие прилагательные к нему подходят. От других его отличает вдумчивость", - цитирует 36-летнего нападающего bobsoccer.ru.

Напомним, Аршавин назвал россиян, которые способны заиграть в Европе. | soccernews.ru