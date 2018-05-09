Аршавин рассказал, чем Венгер отличается от других тренеров

Теги андрей аршавинарсен венгерарсенал лондон

Аршавин рассказал, чем Венгер отличается от других тренеровФорвард казахстанского "Кайрата" Андрей Аршавин рассказал, чем главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер отличается от других специалистов.

"Красавчик ли Венгер? Он - уже старый. Это интеллигентный, образованный, воспитанный тренер. Больше философ, теоретик. Вот такие прилагательные к нему подходят. От других его отличает вдумчивость", - цитирует 36-летнего нападающего bobsoccer.ru.

Напомним, Аршавин назвал россиян, которые способны заиграть в Европе. | soccernews.ru

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