Аршавин рассказал, что думает о подписании "Спартаком" Крала

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Аршавин рассказал, что думает о подписании "Спартаком" Крала

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин рассказал, что думает о подписании "Спартаком" хавбека Алекса Крала. Об этом сообщает "Матч ТВ".

"Узнал, что его год назад купили за 900 тыс. евро, а в "Спартак" продали за 12 млн евро. Резкий прогресс. Посмотрим, какие функции на него будут возложены", - сказал Аршавин.

 

Напомним, что "Спартак" купил Крала у "Славии" за 12 миллионов евро.

Контракт между 21-летним футболистом и "красно-белыми" рассчитан на пять лет.

А еще: Крал заявил, что готов дебютировать за "Спартак" | http://soccernews.ru

   
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