Аршавин рассказал, что думает о подписании "Спартаком" Крала
Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин рассказал, что думает о подписании "Спартаком" хавбека Алекса Крала. Об этом сообщает "Матч ТВ".
"Узнал, что его год назад купили за 900 тыс. евро, а в "Спартак" продали за 12 млн евро. Резкий прогресс. Посмотрим, какие функции на него будут возложены", - сказал Аршавин.
Напомним, что "Спартак" купил Крала у "Славии" за 12 миллионов евро.
Контракт между 21-летним футболистом и "красно-белыми" рассчитан на пять лет.
А еще: Крал заявил, что готов дебютировать за "Спартак" | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|8
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|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4