Аршавин рассказал, что думает об игроке "Арсенала" Месуте Озиле
Экс-игрок лондонского "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин рассказал, что думает о полузащитнике "канониров" Месуте Озиле.
"Я уважаю Озила как игрока. Месут - футболист мирового класса. Но лично для меня он тормозит игру. Я бы предпочёл использовать другого футболиста на его позиции. Артета, как мы видим, придерживается другого мнения и часто задействует Озила. Да, Месут улучшил свою игру в "Арсенале", но тем не менее я не вижу его в клубе в будущем", - цитирует Аршавина 888sport.
В составе "Арсенала" футболист дебютировал 21 февраля 2009 года. За "канониров" Аршавин выступал до 2013 года.
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|Манчестер Юнайтед
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|27
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|Борнмут
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