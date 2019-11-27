Аршавин рассказал, что Кержаков пообещал брату "сухую" игру на день рождения

Теги зенит санкт-петербургалександр кержаковандрей аршавинмихаил кержаков

Аршавин рассказал, что Кержаков пообещал брату "сухую" игру на день рождения

Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин рассказал, что думает о результатах петербургского клуба в матче первого тайма Лиги Чемпионов с "Лионом" (1:0; второй тайм).

Сегодня ворота сине-бело-голубых защищает Михаил Кержаков. Его брату Александру Кержакову  сегодня исполнилось 37 лет.

"Зенит" запомнился двумя выпадами с флангов. Сантос проводит хороший матч. Миша Кержакова, видно, пообещал своему старшему брату "сухарь" подарить на день рождения. Пока справляется. Мы смотрим обоюдоострый матч с острыми атаками", - сказал Аршавин.

Счет был открыт на 42-й минуте форвардом "Зенита" Артемом Дзюбой.

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