Аршавин рассказал, что Кержаков пообещал брату "сухую" игру на день рождения
Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин рассказал, что думает о результатах петербургского клуба в матче первого тайма Лиги Чемпионов с "Лионом" (1:0; второй тайм).
Сегодня ворота сине-бело-голубых защищает Михаил Кержаков. Его брату Александру Кержакову сегодня исполнилось 37 лет.
"Зенит" запомнился двумя выпадами с флангов. Сантос проводит хороший матч. Миша Кержакова, видно, пообещал своему старшему брату "сухарь" подарить на день рождения. Пока справляется. Мы смотрим обоюдоострый матч с острыми атаками", - сказал Аршавин.
Счет был открыт на 42-й минуте форвардом "Зенита" Артемом Дзюбой.
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