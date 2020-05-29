Аршавин рассказал, что помешало его переходу в "Спартак"

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Аршавин рассказал, что помешало его переходу в "Спартак"

Легенда питерского "Зенита" Андрей Аршавин признался, что не перешёл в "Спартак" в начале своей карьеры из-за жадности тогдашнего президента московского клуба Андрея Червиченко.

"Не то чтобы я мечтал, но в "Зените" на тот момент у меня происходили разборки с контрактом. И Тишков, он был тогда моим агентом, сказал: "Если хочешь, то "Спартак" заинтересован". Мы поехали встречаться с Червиченко в офис "Спартака", но не договорились. Президент "Спартака" пожалел 50-60 тысяч евро", - рассказал Аршавин.

Игрок выступал за "Зенит" с 2000 по 2008 год, в 2012 году, а также с 2013 по 2015 год. Всего он провёл за клуб 352 матча во всех турнирах, в которых забил 74 гола и отдал 99 результативных передач.

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