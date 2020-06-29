Аршавин рассказал, готов ли он возобновить карьеру

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Аршавин рассказал, готов ли он возобновить карьеру

Легенда питерского "Зенита" Андрей Аршавин дал понять, что не собирается возвращаться в профессиональный футбол в качестве игрока.

"Если Роббен принял такое решение, то, наверное, он готов к этому, чувствует в себе силы. Мог бы я вернуться? Скучаю по футболу, но мне поздно возвращаться", - сказал Аршавин.

36-летний Роббен решил возобновить карьеру через год после её завершения - он заключил контракт с "Гронингеном", рассчитанный на один сезон.

Аршавину сейчас 39 лет. Именитый россиянин повесил бутсы на гвоздь в декабре 2018 года.

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