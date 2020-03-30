Аршавин рассказал, как 24 года назад поддерживал "Спартак"

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Аршавин рассказал, как 24 года назад поддерживал "Спартак"\

Легенда питерского "Зенита" Андрей Аршавин признался, что в своё время болел за московский "Спартак".

По словам экс-игрока сборной России, "красно-белые" получили его поддержку в сезоне 1996 года.

"Тогда "Спартак" стал чемпионом, причём случилось это на "Петровском". Я вспомнил, что ходил на матч. Тогда были такие чёрные куртки-пилоты, болельщики их выворачивали и болели в оранжевом. Кажется, я тогда сидел на центральном секторе и тоже вывернул. Болельщики "Зенита", наверное, меня убьют. Но для меня "красно-белые" были фаворитами в матче против "Алании". Один раз меня приглашали в "Спартак", но это было позже", - сказал Аршавин.

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