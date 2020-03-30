Аршавин рассказал, как 24 года назад поддерживал "Спартак"
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Легенда питерского "Зенита" Андрей Аршавин признался, что в своё время болел за московский "Спартак".
По словам экс-игрока сборной России, "красно-белые" получили его поддержку в сезоне 1996 года.
"Тогда "Спартак" стал чемпионом, причём случилось это на "Петровском". Я вспомнил, что ходил на матч. Тогда были такие чёрные куртки-пилоты, болельщики их выворачивали и болели в оранжевом. Кажется, я тогда сидел на центральном секторе и тоже вывернул. Болельщики "Зенита", наверное, меня убьют. Но для меня "красно-белые" были фаворитами в матче против "Алании". Один раз меня приглашали в "Спартак", но это было позже", - сказал Аршавин.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20